「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルス決勝が行われた。昨夏のパリ五輪代表で世界ランク４位の張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝が、世界王者で同２位の王楚欽（中国）を４−２で撃破。初の日本開催となった横浜の地で、２２年ブダペスト大会以来３年ぶり、通算２度目の優勝を果たした。過去２勝１２敗、直近８連敗していた王の壁を破った。第１ゲーム、３−６の劣勢の展開から同点に追