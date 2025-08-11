山形県米沢市を中心に、山形県内各地が作中に登場する長編アニメ映画「好きでも嫌いなあまのじゃく」のキャラクターが描かれたマンホールの蓋が、米沢市内の公園に完成し、11日、記念のセレモニーが行われました。米沢市の中心部にある西條天満公園ではきょうのお披露目にあわせて記念のセレモニーが行われ柴山智隆監督や近藤洋介市長らが出席しました。去年5月に公開された長編アニメ映画「好きでも嫌い