¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆü2¡½0µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î11ÆüÅìµþD¡Ë4·î27Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï°ÊÍè¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÆü¤Î½õ¤Ã¿Í¡¦¥á¥Ò¥¢¤¬º£µ¨2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ºÆ»°¥Ô¥ó¥Á¤Î¾·¤­¤Ê¤¬¤é¤âÇ´¤Ã¤¿¡£5²ó¤Þ¤ÇËè²óÁö¼Ô¤òµö¤¹¤âÌ£Êý¤Î¹¥¼é¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢5²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¡ÖÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢0ÅÀ¤Ç¡Ê¥Ù¥ó¥Á¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¡£°æ¾å´ÆÆÄ¤â¡Öº£Æü¤Î¾¡Íø¤Ï¥á¥Ò¥¢¤Î¹¥Åê¤Ë¿Ô¤­¤ë¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£