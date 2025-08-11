今年の天皇杯で旋風を巻き起こした東洋大学。1回戦で仙台大学を4-2と下すと、2回戦では柏レイソルに2-0、3回戦でもアルビレックス新潟に2-1と、J1勢をアウェイで次々と撃破。ラウンド16でも、前回王者ヴィッセル神戸をあと一歩のところまで追いつめたものの、延長後半アディショナルタイムに宮代大聖の決勝弾を許し涙を吞んだ。2024年度の全日本大学サッカー選手権大会（インカレ）において、初の全国制覇を達成するなど近年