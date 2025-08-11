犬が撫でられることが好きな場所は？ 犬が喜ぶ撫で方をご紹介する前に、触れられたり撫でられると気持ちよいと感じる場所はどこかご存知ですか？個体差はありますが、一般的に犬が好む部位は以下の通りです。 首やあごの下 背中 お腹 耳の付け根 これらの部位を撫でられると喜ぶ犬は多いでしょう。首回りから肩甲骨、背中にかけては手を伸ばしたときに届きやすく撫でやすい場所です。 犬が自分で掻くことに近いシ