日本航空（JAL）は、「JALカード利用でボーナスLSPキャンペーン」を7月30日から9月30日まで実施している。エントリーしたJAL Life Status プログラムのStar グレードを保有する人を対象に、カード利用額10万円ごとにボーナスLife Status ポイント（LSP）として1ポイントを付与する。ボーナスLSPの上限は100ポイントで、11月末ごろにまとめて積算する。対象者はLife Status プログラムのJMB elite、JMB elite plus、JGC Three Star