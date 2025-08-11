この夏セルティックに移籍した山田新が８月10日、スコットランドリーグ第２節のアバディーン戦で途中出場し、デビューを飾った。山田は67分、先発出場したアダム・イダに代わってピッチへ。得点をあげることはなかったが、２点をリードしていたチームの勝利に加わった。ブレンダン・ロジャーズ監督は、どのような局面で山田を起用していくかが大切だと話している。専門サイト『The Celtic Way』の報道として『Celts Are Here