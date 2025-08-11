堀江貴文氏がＭＣを務めるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「＃それどうホリエモンのそれってどうなの！？」が１１日、配信され、参院選で当選した自民党の鈴木宗男氏、国民民主党の足立康史氏、チームみらいの安野貴博氏をゲストに招き、国際政治学者の三浦瑠麗氏、ＦＣチャンネル代表取締役の林尚弘氏と論議を交わした。最初のテーマとなったのは参院選で躍進した参政党で、堀江氏は「マーケティングがすごかった。訴える層によっ