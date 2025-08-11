◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜最終日（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルスで世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）が頂点に立った。５月の世界選手権個人戦金メダルで、同２位の王楚欽（中国）との決勝を４―２で制した。ＷＴＴチャンピオンズで初代王者に輝いた２２年７月の欧州サマーシリーズ以来、２度目の優勝を飾った。初の自国開催で日本男子のエースが躍動した。王とは過去の対戦で２勝１２敗。直近