６日、ロボットモールで人型ロボットと握手する来場者。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京8月11日】中国北京市で8日、2025世界ロボット大会（8〜12日）の開幕に合わせて、世界初のエンボディド（Embodied＝身体性を有する）インテリジェントロボットに特化した4S店「ロボットモール」が正式オープンした。4Sとはロボットの販売（Sale）、部品の供給（Sparepart）、アフターサービス（Service）、情報のフィードバック