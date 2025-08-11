◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-DeNA(11日、神宮球場)6月20日のオリックス戦以来となる1軍マウンドにあがったヤクルト・小川泰弘投手。5回無失点と落ち着いた投球を見せ、勝利投手の権利を手に降板しました。小川投手は初回、ランナーを背負うも要所を抑え無失点の立ち上がりとします。援護したいヤクルト打線は初回から躍動。無死1、3塁の好機をつかむと内山壮真選手に先制タイムリーが生まれました。援護をもらった小川投手はそ