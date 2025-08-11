¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥ÉºÇ¹âºÛ¤Ï11Æü¡¢¥Ç¥ê¡¼¼óÅÔ·÷¤Ë¤¤¤ëÁ´¤Æ¤ÎÌîÎÉ¸¤¤ò8½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÊÝ¸î»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¤¹¤ë¤è¤¦¼óÅÔ·÷À¯ÉÜ¤È³Æ¼«¼£ÂÎ¤ËÌ¿¤¸¤¿¡£ÌîÎÉ¸¤¤Ë¤è¤ë¶¸¸¤ÉÂÈï³²¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁáµÞ¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Ìó100ËüÉ¤¤¤¤ë¤È¤Î¿ä·×¤â¤¢¤ê¡¢¼ýÍÆ¤Ë¤Ïº¤Æñ¤¬È¼¤¤¤½¤¦¤À¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£