Âîµå¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡¢WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤Ï11Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡¤ÇÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬²¦Á¿¶Ö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò4¡½2¤ÇÇË¤ê¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¡£