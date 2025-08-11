¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡¢ÆüÂç»°£³¡Ý£²Ë­¶¶Ãæ±û¡×¡Ê£±£±Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë½é½Ð¾ì¤ÎË­¶¶Ãæ±û¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤¬ÀÜÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢¹Ã»Ò±à½é¾¡Íø¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê»°½Å¡Ë¡¢À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡ÊÀÅ²¬¡Ë¡¢¸©´ôÉì¾¦¡Ê´ôÉì¡Ë¤ÈÅì³¤Àª¤¬½éÀïÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á´¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç²ñÂè£¶Æü¤ò½ª¤¨¤Æ£±£¹»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¶å½£Àª¤¬¹¥Ä´¤Ç£¶¾¡£±ÇÔ¡£³«ËëÀï¤òÀ©¤·¤¿ÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¡¢£±¡Ý£°¤Ç¶âÂ­ÇÀ¤òÅÝ¤·¤¿²­Æì¾°³Ø¡Ê²­Æì¡Ë¤Ê