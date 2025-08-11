みなさんはママ友とのランチ会で、どのようなことを話しますか？子どもの話？旦那さんのこと？いろいろな話題で盛り上がると、また子育てをがんばろうと思えますよね。でも今回の投稿者さんは、ランチ会で1人だけ話題が合わないママ友がいたようで……。『ママ友3人でランチをした。私と1人のママ友はゲームやるけれど、もう1人のママ友はゲームをやらない。だから話に入ってこられなかったみたい。ゲームのこと知らない人っ