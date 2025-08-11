11日午前4時10分ごろ、熊本県甲佐町豊内で、30代の女性から「家族と車で避難しようとして、土砂崩れに巻き込まれた」と119番があった。上益城消防本部によると、午前5時半ごろ、土砂に埋まった車に取り残されていた女性と4歳の女児、1歳の男児が意識がある状態で救助されたが、50代の夫が行方不明になっている。消防や県警などの数十人が重機を使いながら捜索活動を続け、同日午後1時半ごろ、現場近くで心肺停止状態の男性が見