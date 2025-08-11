【資料】総務省 総務省は昨年度のふるさと納税の寄付額を発表し、県と３５市町村をあわせた総額で１３１億円あまりとなり４年連続で過去最高を更新したことが分かりました。 発表によりますと、県内の受け入れ額の総額は１３１億５２３５万円で、前の年から２０億４３６万円、率にして１８％増加し４年連続で過去最高を更新しました。全国でも寄付総額が１兆２７２８億円あまりとなり５年連続で過去最高となりました。コメ