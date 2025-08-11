吹奏楽部に所属する前橋市内の中学生が高校生から指導を受け、その成果を発表するコンサートが開かれました。 このブラバン熱血サマーキャンプは中学校における部活動の地域移行への試験的な取り組みとして前橋市などが今回初めて実施しました。前橋市内の中学生４４人が参加し９日から３日間、農大二高吹奏楽部の指導を受けました。 １１日は練習の成果を発表するコンサートが開かれ、参加した中学生が高校生