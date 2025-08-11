静岡市清水区三保のキャンパスを拠点に活動する東海大女子駅伝部。創部3年目で部員は選手3人とマネージャー1人のみです。小さな一歩を踏み出したばかりですが、目標に向かってひたむきに走り続ける彼女たちの情熱と学生生活に密着しました。 【動画】「上り坂下り坂を強く走れるような選手になりたい」創部3年目の東海大学女子駅伝部 部員は選手3人とマネージャー1人...ひたむきに走り続ける学生たちに密