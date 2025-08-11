９〜１０日にかけ、宮城県内では市街地などでクマの目撃が相次いだ。気仙沼市の住宅街に出没したほか、大崎市では倉庫の網戸が壊される事案も発生し、警察が警戒を強めている。気仙沼市の住宅街では１０日午前７時半頃、高齢女性らが自宅前の路上にクマがいるのを目撃した。気仙沼署によると、現場は同署から約５００メートル北西の地点で、クマは東に逃げた。同署がパトカー複数台で警戒したが、見つからなかったという。大