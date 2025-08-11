「イカ」と「アンチョビー」を組み合わせた新シリーズ「イカチョビ」（波座物産提供）川崎市多摩区にある「波座（なぐら）物産」が、若い世代にも「イカの塩辛」の魅力を広めたいと、「イカ」と「アンチョビー」を掛け合わせた新商品「イカチョビ」シリーズを生み出した。目新しさで幅広い世代の関心を集めようと奮起し、併せてファンに長年愛される看板商品の伝統も守り抜く。創業５０年を超える老舗には、１４年前の大震災を経