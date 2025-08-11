フジテレビ系特番「爆笑レッドカーペット真夏の最新ショートネタ60連発！大復活SP▼新スター爆誕」（月曜午後6時半）が11日、放送された。昨年の「M−1グランプリ2024」で準優勝したお笑いコンビ、バッテリィズが出場。事前VTRでは「純粋無垢のピュア漫才」と紹介された。約1分間で、「SDGs」をネタの漫才を披露。寺家が「簡単に説明すると、Sustainable Development Goalsの略で、Leave no one behind、誰1人取り残されない社会