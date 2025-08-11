µÜºê¸©½Ð¿È¤Î¥³¥Ö¥¯¥í¾®Þ¼·òÂÀÏº¡Ê48¡Ë¤¬11Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¶å½£ÃÏÊý¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°ÂÁ´¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¾®Þ¼¤Ï¡Ö·§ËÜ¡¢¶å½£ÃÏÊý¤Î³§¤µ¤óÆÍÁ³¤Î¹ë±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¿È¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤É¤¦¤«°ÂÁ´¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Èï³²¤¬¹­¤¬¤é¤Ê¤¤»ö¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£