Èî»§¤ª¤ì¤ó¤¸Å´Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¢¤¹12Æü¤Ï»ÏÈ¯¤«¤éÈ¬Âå±Ø¤È½Ð¿å±Ø¤Î´Ö¤Ç½ªÆü¡¢±¿¹Ô¤ò¤È¤ê¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ Èï³²¾õ¶·¤äº£¸å¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢±¿µÙ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡¦ ¡¦ ¡¦