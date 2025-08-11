Âç±«¤Ç¿»¿å¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢·úÊª¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤ÀÅ¥¤äºÒ³²¤´¤ß¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼ê¤¬Â­¤ê¤º¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÇÉ¸¯¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ì¸Åç»ÔÈ»¿ÍÄ®¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£Âç±«¤Ç°ìÂÓ¤Î½»Âð¤¬¾²¾å¿»¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ê»³²¼¿¿¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ê¿å¤¬¡Ë¤³¤ì¤¯¤é¤¤¡Ê¤Þ¤Ç¤­¤¿¡Ë¡× »³²¼¿¿¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ï¶á¤¯¤ÎÀî¤¬ÈÅÍô¤·¡¢1¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤µ¤Þ¤Ç¿å¤Ë¿»¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£11Æü¤Ï¡¢»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²È¶ñ¤äÀ¸³èÍÑÉÊ¤ò¶á¤¯¤Î¶õ¤­ÃÏ¤Ë±¿¤Ó½Ð¤·