¿»¿åÈï³²¤«¤éÉüµì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÌ¸Åç»ÔÈ»¿ÍÄ®¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Êµ­¼Ô¡Ë¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¿»¿å¤Ç»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ÈºâÆ»¶ñ¤Ê¤É¤¬ÂçÎÌ¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÕ¤ê¤Ï¿»¿å¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ø¥É¥í¤Î½­¤¤¤¬»þÀÞÉ¡¤ò¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½»Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤1»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¤³¤Á¤é¤Î²ÈºâÆ»¶ñ¤ò½¸¤á¤ëºî¶È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ º£Æü¤Ï¡¢»Ô¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²¿ÅÙ¤«¤³¤Á¤é¤ÎºÒ³²¤´¤ß¤ò±¿¤Ö»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¤´¤ß¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢·ë¶É¡¢ÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï