浸水や土砂崩れなどで自宅や職場などの片づけを始めている方も多いと思います。 保険金や公的な支援を受ける上で、気をつけておきたいポイントをまとめました。 【（1）被害状況の写真を撮る】 まず被害状況の写真におさめておくことです。支援金や保険金を請求する時に役立ちます。 撮影するのは、被害の全体像が分かる写真と、浸水した深さが分かる写真、水に浸かって壊れたり、使えなくなったりした物の写真です。できるだ