「全国高校野球選手権・２回戦、日大三３−２豊橋中央」（１１日、甲子園球場）八回に決勝弾を浴びた初出場・豊橋中央（愛知）の高橋大喜地投手（３年）は試合後、目を潤ませた。「自分の力不足です。自分がチームを負けさせてしまった。悔しいです」と唇をかみしめた。五回２死一、二塁のピンチでは愛知大会と同様、２球連続でアントニオ猪木氏の顔まねをするようにアゴを突き出すようなしぐさを見せ、二飛に仕留めた。