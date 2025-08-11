◇第107回全国高校野球選手権第6日2回戦豊橋中央2―3日大三（2025年8月11日甲子園）初出場の豊橋中央は日大三を相手に粘りを発揮したが、あと一歩及ばず、聖地初勝利を逃した。萩本将光監督は「悔しいです。それが一番。こっちの土俵に持ってきたかったが、持ってくることができなかった」と涙に暮れる選手を見ながら、試合を振り返った。「いい試合の入り方をしたし、雨も気にならなかった。ただ、打とうという気持ち