¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÆÁ°æµÁ¼Â¡Ê50¡Ë¤¬8Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡ÖÇ­¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀÎ¡¢¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤¿¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À­¡É¤È¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éÇ­¤È¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¿Í¤ä¸½ºßÇ­¤ÈÀ¸³è¤¹¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ¤ÎÇ­¹¥¤­¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬¼«Âð¤ËÍ§¿Í¤ò¾·¤¤¤¿ºÝ¡¢Í§¿Í¤¬ÂçÀ¼¤ÇÇ­¤Ë¶á¤Å