海水浴場（イメージ）11日午後1時50分ごろ、北海道小樽市銭函3丁目の海水浴場で、水上バイクにえい航されたバナナボートが転覆した。小樽海上保安部によると、男女5人が海に投げ出され、いずれもボートにつかまるなどし浅瀬まで運ばれたが、うち札幌市手稲区の男性（54）が意識不明となり病院で死亡が確認された。他4人にけがはなかった。海保によると、死亡した男性は浅瀬に運ばれた後、いったん自力で歩いていたが、その後、