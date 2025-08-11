昨年１２月に米国へ移住したお笑い芸人のゆりやんレトリィバァが、現地から最新ショットを投稿した。日本時間１１日にインスタグラムのストーリーズで「かかってこい！！ＬＯＳＡＮＧＥＬＥＳ」とコメントし、黒のタンクトップ姿を掲載。さらに連続投稿で「やっちゃおＬＯＳＡＮＧＥＬＥＳ」とつづり、Ｔシャツにブルーのパンツをはいた全身ショットもアップした。ともにウエストの開いた服でくびれを見せている。ゆ