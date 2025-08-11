【WWE】SMACK DOWN（8月8日・日本時間9日／カナダ・ケベック）【映像】女子レスラー、“すごい角度”のブリッジ八の字固めに悶絶お騒がせレスラーの“地元凱旋”ショーは踏んだり蹴ったりの結末に。すごい角度のブリッジ技で勝負あり。“ケーキまみれ”の顔面で、捨て台詞を吐きながら退場となった。注目を集めているのはチェルシー・グリーンだ。普段はお節介なパフォーマンスやうるさすぎる