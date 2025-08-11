リトルシニア、ボーイズ、ポニー、ヤング、フレッシュの全５リーグが参加し、真の中学硬式野球日本一を決する「第１９回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ」の開会式が１１日に東京ドームで行われ、巨人の阿部慎之助監督が出席。９地域２５地区の予選を勝ち抜いた、代表３２チームの野球少年に「感謝の気持ちを持って、一生懸命プレーしてほしい。この中から一人でも多く、将来のプロ野球のスターが出ることを願って