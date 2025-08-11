½êÂ°»öÌ³½êADOR¤È¤Î½êÂ°·ÀÌóÌäÂê¤Ç¡¢³èÆ°Ää»ßÃæ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤ÎDANIELLE¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ë¤¬¡¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£DANIELLE¤È¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Îý½¬¤òÊ£¿ô²ó¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖDANIELLE¤È¥³¡¼¥Á¤È°ì½ï¤Ë8¡¦15¥­¥í¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡£DANIELLE¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¥ª¡¼¥À¡¼¥á¡¼¥É¤ÎÊä¶¯·±Îý¤Þ¤Ç¡£DANIELLE