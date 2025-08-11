元NHKのフリーアナウンサー武内陶子が11日、インスタグラムを更新。女優二階堂ふみ（30）との結婚を発表したメイプル超合金カズレーザー（41）との最新ツーショットを公開した。武内は、この日フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）で共演したカズレーザーと、同番組のスタジオで並んで撮った笑顔のショットを掲載。「今日、世界で一番幸せな人！カズさんおめでとーう！昨日の夕方電撃結婚のニュースに飛び上がり