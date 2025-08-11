5人組ガールグループ、ILLIT（アイリット）が、初の日本公演となる「2025ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」を10日、11日の両日、横浜・ぴあアリーナで行った。9月の日本デビューを前にしたILLIT初の単独公演。5人がステージに登場すると、GLLIT（グリット）と呼ばれる超満員のファンから大歓声が起こった。「Billyeoon Goyangi（Do the Dance）」など2曲でキュートな魅力を振りまき、5人で「ごあいさつします。ILLITです。ようこそお越