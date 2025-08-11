夏だ！＜LuckyFes＞だ！ORANGE RANGEだ！ひたちなかの上空では、晴れ間が覗いている。これは絶好のORANGE RANGE日和になりそうな予感。RAINBOW STAGEにはたくさんのフレンズ（LuckyFes来場者）が集まった。◆ライブ写真2年ぶりの出演となるORANGE RANGEが最初に届けたのは、ライブ初披露の新曲「裸足のチェッコリー」だ。キャッチーだが一癖ある曲調。不思議なワードセンス。HIROKI（Vo,MC）、YAMATO（Vo,MC）、RYO（Vo,MC）