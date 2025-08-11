6月にソロデビュー20周年を巡るアニバーサリーイヤーを無事締めくくり、9月8日の「クレバの日」に東京ガーデンシアターで＜908 ON THE DAY 2025>を開催するKREVAが、今年はWING STAGEに登場。ヒップホップアーティストのなかでも、DJスタイルに加え、バンド編成でのライブに早い時期からこだわってきたKREVAは、この日もバンドスタイルで現れた。◆ライブ写真まずはKREBandだけで本編ではやらない「I Wanna Know You」のインストを