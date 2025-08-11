昨シーズンのAFCチャンピオンズリーグ・エリートで話題となった韓国1部の光州FC。その中でもヴィッセル神戸を敗退に追いやる決勝点を挙げ、日本でも注目を浴びたのがアルバニア代表FWヤシル・アサニだ。今夏は横浜F・マリノスへの移籍も噂されていた30歳は、今月4日にイラン1部エステグラルが同選手の獲得を発表した。しかし、光州は「まだ合意に至っていない」としてアサニ退団のリリースはしていない。今年12月に光州との契約が