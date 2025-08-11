ノア１１日の川崎大会でＧＨＣタッグ王座戦が行われ、?黒い選手会長?と化したマサ北宮（３６）が、杉浦貴（５５）とのタッグでＧＨＣタッグ王座取りに成功した。選手会長とスカウティング部長という要職につきながら、３日の神戸大会で電撃的に?チェアマン?として「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」に加入。そしてこの日、ゴッドファーザーの杉浦と組んで征矢学（４０）、稲葉大樹（３７）組の持つＧＨＣタッグ王座に挑戦