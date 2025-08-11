°Å°Ç¤ÎÃæ¡¢Àª¤¤¤è¤¯Î®¤ì¤ëÃã¿§¤¤ÂùÎ®¡£8·î7Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌÀ¾Éô¤Î´Å½Í¾Ê¤Ç¡¢¹ë±«¤Ë¤è¤ëÃÏ³ê¤ê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¤âÀª¤¤¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂùÎ®¡£¸½ÃÏ¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¤â¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Î®¤ì½Ð¤¿ÂçÎÌ¤ÎÅÚº½¤Ë¤è¤ê¡¢»ê¤ë½ê¤ÇÆ»Ï©¤¬Êø²õ¡£µß½õÂâ¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢½»Ì±¤¬ÈòÆñ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Íö½£»Ô¤Ç¤Ï¡¢7ÆüÄ«¤«¤é¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤êÂ³¤­¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï24»þ´Ö¤Ç220.2mm¤Î¹ß¿åÎÌ¤òµ­Ï¿¡£Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê