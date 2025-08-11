横浜市消防（資料写真）横浜市内の２０２５年１〜６月の救急出場件数が前年同期比２・３％減となり、５年ぶりに減少したことが、市消防局のまとめで分かった。インフルエンザや新型コロナなど、感染症の流行が弱まったことが背景の一つとみられる。火災件数は４００件を超え、過去１０年で２番目に多かった。市消防局の２０２５年上半期火災・救急概況（速報）によると、救急出場件数は１２万４１５件で前年同期から２８５８件