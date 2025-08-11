アイドルグループ・乃木坂46の五百城茉央（いおき・まお）さんがアイドルグラビア誌『BOMB』9月号（ワン・パブリッシング）の表紙＆巻頭グラビアを飾りました。綴じ込み付録の両面ピンナップポスターも彼女です。【写真】吸い込まれそうな瞳の乃木坂46の金川紗耶さんが裏表紙39枚目シングル『Same numbers』発売した乃木坂46の5期生の五百城さん。夏にこだわったグラビアは、涼しげな水色のノースリーブワンピースで川での水浴びか