ºòÌë¤«¤é¹ß¤êÂ³¤¯µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·§ËÜ¸©¤Î10¤Î»Ô¤ÈÄ®¤ËºÒ³²µß½õË¡¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ð¤¤Íî¤Á¤¿¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢ÉÝ¤¤¡×ºòÌë¤«¤é³ÆÃÏ¤ÇÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿Âç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿Ä¹ºê¸©¡£Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤¿Ä¹ºê»Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢8Æü¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤Î±«¤ÎÎÌ¤¬300¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢µ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ­¼Ô¡Ö±«¤¬²£²¥¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»þÀÞ¡¢Íë¤¬ÌÄ¤ë²»¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÏÂçÊ¬¸©¤Ç¤âÈ¯À¸¡£ÆüÅÄ»Ô¤Ç