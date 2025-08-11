レストランのドアを開けると、人型のバーテンダーロボット「希爾（シール）」と「小柒（シャオチー）」が元気よく迎えに出てきて、金属感のある腕で標準的なウェルカムジェスチャーをしてくれる。2025世界ロボット大会の開幕に合わせ、北京経済技術開発区にある北京初のロボットテーマレストラン「ロボット焔究所」が営業を開始し、新たな人気スポットとなった。開業から3日間、中国内外の客が好奇心を抱いてこのテクノロジ