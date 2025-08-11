·§ËÜ¡¦¶ÌÌ¾»Ô¤Ç11Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢´§¿å¤·¤¿Æ»¤òÊâ¤¯2¿ÍÁÈ¡£¤Ò¤¶²¼¤Þ¤Ç¿å°Ì¤¬Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£»ÔÌò½êÁ°¤ÎÆ»¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê´§¿åÈï³²¤Ç¼Ö¤ÎÄÌ¹Ô¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å4»þÁ°¤Þ¤Ç¡¢Âç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·§ËÜ¡¦¶ÌÌ¾»Ô¤Ç¤Ï¡¢6»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤Î370.5mm¤È¤Ê¤ê¡¢8·î¤ÎÊ¿Ç¯±«ÎÌ¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªËßµÙ¤ß¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë3Ï¢µÙ¤ò½±¤Ã¤¿¹ë±«ºÒ³²¡£10Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¡¢