ベストコスメ9冠を達成し、話題を集めている「肌美精 薬用シリーズ」。その中でも高評価を得ている「薬用美白化粧水」に、待望の詰替用が登場します。2025年9月12日（金）より全国発売スタート。美白と肌荒れ防止のWアプローチで透明感のある肌へ導く化粧水を、環境にもお財布にもやさしい形で毎日たっぷり使えます♡デイリーケアを見直したい方は、ぜひチェックして♪ Wの有効成分でシミを防ぐ！