女優東ちづる（65）が11日、X（旧ツイッター）を更新。朝日新聞のインタビュー記事を紹介しながら、1985年8月12日に墜落事故を起こした、日本航空123便に搭乗予定だったことを明かした。事故からまもなく40年。日航機123便は群馬県多野郡上野村の高天原山山中（御巣鷹の尾根）ヘ墜落。乗客509人、乗員数15人が乗っており、計520人が亡くなった。東は朝日新聞のインタビューに応じた内容を投稿。インタビューでは当時の記憶を語って