俳優の仲里依紗さんは8月10日、自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルが際立ったモデルショットを披露しました。【写真】仲里依紗、美ウエスト際立つモデルショット披露！「スタイル良過ぎ！」仲さんは、「CHARLES & KEITH × PH5 のコラボコレクションフェミニンだけどちょっと強さもあって、夏がさらに楽しくなっちゃうスタイル」とつづり、6枚の写真を投稿。紫色のショート丈トップスと膝上丈のジーンズを合わせたモデル